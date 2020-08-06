محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري منقباد العلوي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمشروع كوبري منقباد العلوي بطريق (أسيوط - القاهرة) الزراعي، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر؛ للوقوف على سير العمل والموقف التنفيذى للمشروع، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل ونسب التنفيذ بهذه المشروعات.

رافقه خلال الجولة اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه ومساعدوه.

واستمع محافظ أسيوط لشرح تفصيلي من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى وشاهد أعمال تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الإبراهيمية وصب الخرسانة، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال مع مراعاة الجودة والدقة في التنفيذ وفقا للمواصفات المقررة.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروع كوبري منقباد الجديد يعتبر من المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها طبقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين مرفق الطرق والكباري، حيث يعد نقلة نوعية ستحقق طموحات وأحلام أبناء القرية ومرتاديها خاصة أن مشروع كوبرى منقباد العلوي على طريق "أسيوط– القاهرة " الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية وتوفير الوقت والجهد للمتجهين إلى الطريق الزراعي بدلًا من التزاحم وعبور مزلقان السكة الحديد معلنًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع.

ولفت إلى اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية، وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل النقل والانتقال.