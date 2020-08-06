لجنة الانضباط: الهاني سليمان لا يمكنه الاستئناف على إيقافه 3 مباريات

أكد سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن العقوبة التي أصدرتها اللجنة بإيقاف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، غير قابل الاستئناف عليها.

وشهدت المباراة الودية التي جمعت الاتحاد السكندري وسموحة، تعدي الهاني سليمان بالضرب على أحمد رفعت لاعب زعيم الثغر.

وقال رئيس لجنة الانضباط في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" :" إذا حدث هذا التشاحن في مباراة ودية فماذا سيحدث في المباراة الرسمية؟، قرار العقوبة غير قابل للاستئناف، ولكن يجوز التظلم أمام اللجنة".

وأضاف:" يمكننا إصدار العقوبات على أي مباراة تخضع تحت سلطة اتحاد الكرة، ونص قرار العقوبة مكتوب وغير قابل للاستئناف طبقا للمادة 27 فقرة واحدة من لائحة اتحاد الكرة للانضباط والأخلاق".

يذكر أن الدوري المصري سيتم استئنافه مرة أخرى، اليوم الخميس، بعد توقفه قرابة الـ4 أشهر بسبب فيروس كورونا، بمواجهة قوية تجمع الزمالك ضد المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الـ14 المؤجلة من منافسات الدور الأول.