المساعدات تتدفق على لبنان لدعمه في مواجهة حادثة المرفأ

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استقبل لبنان خلال ساعات الليل طائرات مساعدات من عدد من الدول لدعمه في مواجهة حادثة انفجار مرفأ بيروت.

ووصل ليلا إلى البلاد طائرة إيرانية تحمل مساعدات وأدوات طبية، وهي واحدة من أربع طائرات ستصل تباعا إلى لبنان.

كما وصلت، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، طائرة عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية وأدوية ومعدات متطورة للكشف عن المفقودين، رافقها رئيس هيئة الإغاثة والطوارئ التركية محمد غوللو أوغلو.

كما وصلت طائرة تابعة لدولة الإمارات العربية وعلى متتها 30 طنا من المساعدات والإمدادات الطبية.

وتعهدت الكثير من الدول بإرسال مساعدات إلى لبنان لدعمه في مواجهة تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت أمس الأول الثلاثاء.

وتسببت الانفجار الذي وقع في المرفأ في مقتل 135 شخصا ونحو خمسة آلاف مصاب، فضلا عن أن أكثر من 250 ألفا أصبحوا بلا منزل.

وقدرت السلطات الخسائر الناجمة عن الانفجار بما يصل إلى 15 مليار دولار.