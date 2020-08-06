الهند تسمح للبنوك بإعادة هيكلة بعض القروض للمساعد في انتعاش الاقتصاد

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أعلن البنك المركزي الهندي، اليوم الخميس، أنه سوف يسمح للبنوك بإعادة هيكلة بعض القروض ضد جهود البنوك لانعاش الاقتصاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس إن إعادة هيكلة الديون سوف يساعد الشركات المتعثرة التي تواجه صعوبات بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقال داس: "الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الهندي".

قال البنك المركزي إنه سوف يتم السماح بإعادة هيكلة ديون الشركات، بشرط أن تكون الشركات لم تتخلف عن الدفع لأكثر من 30 يوما في الأول من مارس 2020.