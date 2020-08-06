الذهب يواصل الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا، اليوم الخميس، بعدما وصل سعر الأوقية (31 جراما) إلى 99ر2064 دولارا في بورصة لندن، في أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وكان الذهب سجل بالفعل مستوى قياسيا أمس الأربعاء، حيث تجاوز الألفي دولار.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير جراء حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.

وارتفع أسعار الذهب بنسبة 36 في المئة منذ بداية العام الجاري.

وتلقت عمليات شراء الذهب دفعة من تراجع سعر الدولار، حيث صار المعدن الأصفر، الذي يتم تداوله دوليا بالدولار، أرخص في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.

وينظر إلى الذهب باعتباره استثمارا آمنا من جانب مستثمرين يتخوفون من الأموال التي تقوم بنوك مركزية بضخها في الاقتصادات للحد من تداعيات أزمة كورنا، مما قد يؤدي إلى تضخم على المدى الطويل، وذلك على الرغم من أن ارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى لا يزال ضعيفا.

وقال كارستين فريتش، وهو خبير لدى مصرف كومرتس بنك الألماني، تعليقا على الوضع الحالي في سوق الذهب، إن "الظروف العامة تشير إلى استمرار الطلب القوي من المستثمرين".

وفي رأيه، تفوق الحجج الإيجابية للذهب نظيرتها السلبية، لكن في الوقت نفسه، فإن زيادة الأسعار "مبالغ فيها". وقال فريتش إنه نتيجة لذلك، فهو لا يستبعد حدوث "انتكاسات قوية" في أسعار الذهب خلال أيام التداول المقبلة.