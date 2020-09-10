قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن بروتوكول التعاون المشترك الموقع ما بين وزارات الزراعة والمالية والري، يأتي في إطار تنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن «القطاع الزراعي سيكون قاطرة التنمية في مصر»، مشيرًا إلى أنه يضم فرصًا واعدة للاستثمار ويؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين.

وأشار إلى أن «كل مواطن سيجني ثمار المشروعات التنموية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشارك فيها كل الوزراء المعنيين»، موضحًا أن المبادرة القومية لتطوير الري لا تستهدف فقط منح الفلاح أمولًا لتحسين معيشته.

وأوضح رئيس الإرشاد الزراعي، أن العائد الأساسي للمبادرة يتمثل في زيادة وتحسين دخل المزارع، إضافة إلى زيادة الإنتاجية والجودة، قائلًا إنها المرة الأولى التي يكون فيها تمويل المشروعات الزراعية بـ0% فائدة وبأقساط سنوية على 10 سنوات.

وأكد أن الدولة تقدم كل سبل الدعم لنجاح هذه المبادرة، لافتًا إلى أن «تحديث نظم الري ضرورة حتمية وملحة تستهدف تحسين أسلوب إدارة المياه في مصر والاستغلال الأمثل للموارد الموجودة».

وأشار إلى جهود الدولة في زيادة مشروعات التوسع الأفقي لتوفير الغذاء الصحي والآمن للمواطن المصري، وزيادة معدلات الصادرات بنسب عالية سنويًا، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تعظيم الإنتاجية الزراعية وتطبيق كل النظم الحديثة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.

وأشار مدبولي، إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.