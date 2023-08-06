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انتحار عامل يعاني من مرض نفسي شنقا في سوهاج

تعبيرية
تعبيرية
محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 6:17 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 6:17 ص

أنهى عامل في بداية العقد الخامس من العمر، حياته، شنقا بحائط الحوش بمنزله، دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع عامل شنقا داخل منزله.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع 'محمد. ع. م' 43 سنة، عامل، وجثته مسجاة على الأرض بحوش ملحق بالمنزل، وتلاحظ وجود حبل يتدلى من ماسورة حديدية مثبتة بحائط الحوش، وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة.

وأفاد ابن عم الضحية 'صفوت. م. م' 50 سنة، عامل، بمضمون ما تقدم، وقال إن المذكور أقدم على الانتحار لمعاناته من مرض عصبي ونفسي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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