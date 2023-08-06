اليابان تحيي الذكرى الـ 78 للقصف النووي الأمريكي على هيروشيما

أحيت مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الأحد الذكرى الثامنة والسبعين للقصف النووي الأمريكي على المدينة بعد أن استحوذ إرثها النووي على الاهتمام خلال استضافة المدينة الواقعة غربي اليابان لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى في مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن عمدة المدينة كازومي ماتسوي أشاد، في إعلان السلام السنوي الذي ألقاه في حفل أقيم في حديقة السلام التذكارية، بالزيارة التاريخية لقادة مجموعة الدول السبع إلى المنتزه ومتحف القنبلة الذرية كدليل على أن "روح" هيروشيما وصلت إليهم، كما حث صناع السياسة على التخلي عن فكرة أن الأسلحة النووية تردع الحرب.

ووقف المشاركون دقيقة صمت في الساعة 8:15 صباحا بالتوقيت المحلي (2315 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)، وهو الوقت المحدد الذي أسقطت فيه القاذفة الأمريكية إينولا جاي قنبلة اليورانيوم وانفجرت فوق المدينة في 6 أغسطس 1945، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 140 ألف شخص بحلول نهاية ذلك العام.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في خطابة أثناء مشاركته في الحدث "إن الطريق إلى نزع السلاح النووي أصبح أكثر خطورة بسبب الانقسامات الدولية العميقة والتهديدات النووية من قبل روسيا".

وأضاف: "من الضروري إعادة تنشيط الزخم الدولي نحو -عالم خال من الأسلحة النووية- مرة أخرى".

يشار إلى أن اليابان لم تنضم إلى معاهدة تحظر استخدام الأسلحة النووية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021. ولكنها بدلا من ذلك، تواصل دعم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.