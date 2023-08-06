مقتل 6 أشخاص على الأقل في اشتباكات بولاية هندية قبل تصويت بحجب الثقة عن حكومة مودي

قُتل ستة أشخاص على الأقل وتم نهب مستودعات أسلحة، عندما اندلع صراع مرة أخرى، في ولاية "مانيبور" بشمال شرق الهند، قبيل تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بسبب فشلها في احتواء اشتباكات سابقة.

وذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لشرطة مانيبور وتقارير محلية أنه كانت هناك أعمال عنف، مستمرة منذ أيام، بين جماعتين عرقيتين وهجمات على أفراد أمن، أمس السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة أنها تداهم مناطق لاستعادة الأسلحة والذخائر المسروقة من المستودعات.

وتسببت الاشتباكات بين جماعات قبلية، تمثل أقلية وأغلبية الميتي الهندوسية بشأن سياسات التمييز الإيجابي، في مقتل أكثر من 150 شخصا، منذ مايو الماضي.

وأظهر مقطع فيديو، تم نشره الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، امرأتين ، تتعرضان لتحرش جنسي، مما أثار الاهتمام والغضب الشعبي إزاء الصراع العرقي في الولاية، التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، بقيادة مودي.