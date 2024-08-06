وزير الإسكان يوجه بالحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية لوكالة قايتباي بالجمالية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، سير العمل بمشروع ترميم وإعادة تأهيل وتوظيف وكالة قايتباي بشارع باب النصر بالجمالية، بمحافظة القاهرة، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بوكالة قايتباي؛ لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها، ونماذج الغرف التي انتهى تأثيثها للاستخدام الفندقي، موجها بالحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية لتلك المنشآت الأثرية، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع فى المنطقة المحيطة بالوكالة، بحسب بيان للوزارة، اليوم.

كما وجه بمراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم، والاهتمام بتوفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات، والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتشغيل المنشآت الأثرية للحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار الوزير إلى أن وكالة قايتباي بناها الملك الأشرف أبو النصر قايتباي في عام 885هـ - 1481م، وتعد "من أجمل النماذج لفن الزخارف الإسلامية"، وتتبع نظام بناء الوكالات في العصر المملوكي الجركسي، وفق البيان.

وأوضح أن أعمال المشروع تشمل ترميم وإعادة تأهيل المباني الآثرية ذات الأولوية، وتطوير المناطق المحيطة بها؛ للحفاظ على الطابع العمراني والمعماري للقاهرة القديمة، من خلال إعادة توظيفه واستغلاله فندقا سياحيا يضم 24 جناحا فندقيا ومطاعم، بجانب الأنشطة الترفيهية.

كما أكد الحفاظ على الطابع التاريخي وتوفير سبل الراحة والرفاهية للنزلاء الراغبين في التمتع بجو القاهرة الإسلامية، حيث يقع هذا الأثر في قلب القاهرة الفاطمية التاريخية القديمة.