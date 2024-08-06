احتجاز 4 أشخاص في ألمانيا بسبب مقتل طالب لجوء في لاهاي

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ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم احتجاز أربعة رجال في ألمانيا إثر هجوم دموي على طالب لجوء في هولندا.

ويشتبه أن الأربعة اعتدوا على رجل صومالي - 23 عاما في لاهاي في يوليو.

ويقيم المشتبه بهم، وتتروح أعمارهم بين 19 و 23 عاما، في ألمانيا وتم احتجازهم قرب مدينة فوبرتال غربي البلاد.

وطالب ممثلو الادعاء الهولنديون بتسليمهم.

وكان المواطن الصومالي يقيم في مسكن لطالبي اللجوء. وفي ليلة 21 يوليو نشب خلاف بينه وبين الرجال الأربعة في حانة في لاهاي أدت إلى المواجهة المميتة.

ولقي الرجل حتفه بعد وقت قصير في أحد المستشفيات.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل وقوع الاعتداء والدافع المحتمل.