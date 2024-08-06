نيكو ويليامز يغلق الباب أمام عروض برشلونة

استقر الإسباني الشاب نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو على البقاء مع الفريق وعدم الانتقال إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم المحاولات المتعددة من العملاق الكتالوني للتعاقد معه.

برشلونة كان ينتظر رد نيكو ويليامز على عرض التعاقد معه، وفي حالة موافقة اللاعب كان سيفعل البارسا الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيك بيلباو.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن نيكو ويليامز رفض الرحيل عن بيلباو للمرة الثالثة على التوالي، وسيخوض الموسم المقبل بقميص الفريق الباسكي، مشيرة إلى أن ويليامز مقتنع بأن بيلباو المكان المناسب لتطوره، كي يصبح واحدًا من أفضل لاعبي العالم.

ويرى ويليامز أن لا يزال أمامه طريقًا ليقطعه من أجل التطور، ومن الأسهل فعل ذلك في بيئة مألوفة وداعمة له مثل أتلتيك بيلباو.

وأوضحت أن ويليامز كان يحلم بالمشاركة الأوروبية مع بيلباو، وسيحقق هذا الأمر في الموسم المقبل عندما يلعب الفريق بالدوري الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن ويليامز لم يتأثر بإغراءات العروض التي حصل عليها من أستون فيلا وباريس سان جيرمان وبرشلونة، رغم أنها أكبر من الراتب الذي يحصل عليه في بيلباو.

وأتمت «ماركا» بأن ويليامز يشعر بالانتماء إلى بلباو الذي انضم إليه في عمر الناشئين في 2013 قادمًا من أوساسونا.