طالب الإعلامي تامر أمين، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالتخلي عن فكرة «كليات القمة» التقليدية، والتفكير بشكل مختلف في مستقبل أبنائهم.

ووجه خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الإثنين، رسالة إلى أولياء الأمور قائلا: «أرجوكم، يا كل أب وأم وكل طالب، اكسروا التابوهات القديمة.. أبوس أيديكم ورجليكم تخلوا عن كل الأفكار القديمة التي عشنا عليها سنين طويلة.. والتي للأسف لم تكن أفضل طريقة تفكير لتحديد مستقبل أولادنا، عايزكم تولعوا في فكرة كليات القمة».

واعتبر أن كلية القمة هي التي تناسب ميول وإمكانيات الطالب ويستطيع من خلالها تحقيق ذاته، متابعا: «والله العظيم، ما في حاجة اسمها كلية قمة! هي صحيح قد تتطلب أعلى المجاميع، لكن هذا ليس دليلا إنها كلية قمة، كلية القمة هي التي يصبح فيها الطالب قمة، هذه هي القمة الحقيقية».

وأضاف أن «كلية القمة لكل أسرة هي الكلية التي يصبح فيها ابنهم قمة»، مستخدما مثالًا بأن لا فائدة من دخول كلية الطب إن لم يصبح قمة في مجاله، أو إن لم يكن هذا هو الطريق الذي يريده، أو حتى الذي يناسب متطلبات سوق العمل.

وأكد أن الاعتماد على الشهادة فقط أصبح أمرًا من الماضي، لا سيما وأن سوق العمل أصبح يبحث عن مهارات وقدرات محددة، معقبا: «الهدف زمان كان الشهادة والسلام، لكن اليوم عفى عليها الزمن، زمان كانت الوظائف والجوازات بالشهادات.. النهاردة إحنا في 2024، لا شهادة لوحدها تنفع، ولا تخصص يشفع.. شطارتك ومهارتك وقدرتك على شغل الوظيفة التي يحتاجها سوق العمل، وتخرج منها بلقمة عيش كويسة هو المعيار قولًا واحدًا».