الحوار الوطني يعقد 3 اجتماعات للانتهاء من مخرجات جلستي الحبس الاحتياطي وتحديد جدول مناقشة الدعم 

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يعقد الحوار الوطني، بعد قليل، 3 اجتماعات هامة مع مقرري المحورين السياسي والاقتصادي، ويليهم اجتماع مجلس أمناء الحوار.

وأوضحت إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية على موقع "الفيس بوك"، أنه استعدادا لمناقشة قضية الدعم يعقد مقرر المحور الاقتصادي اجتماعا مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لبحث الإطار العام والتحضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وذكر الحوار، أن مقرر المحور السياسي سيعقد اجتماعا مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ تمهيدا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيجتمع لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطي واعتماد توصياته النهائية التي سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.