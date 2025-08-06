الفلبين: مقتل 40 شخصا بسبب 3 عواصف ورياح موسمية جنوبية غربية

ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين أن 40 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون ومازال ثمانية في عداد المفقودين بسبب الاجتياح المشترك للأعاصير المدارية "كريسينج" و"دانتي" وإمونج" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وفي تقريره بشأن الوضع صدر اليوم الأربعاء، قال المجلس إن معظم الوفيات كانت في منطقة العاصمة الوطنية، حيث توفي تسعة أشخاص بها، حسب صحيفة مانيلا تايمز الفلبينية اليوم الأربعاء.

وتضرر أو نزح إجمالي مليوني و379 ألفا و904 أسر أو ما يعادل ثمانية ملايين و641 ألفا و10 أفراد يعيشون في 8673 قرية بسبب الفيضانات العارمة. وحتى اليوم، مازالت 23 ألفا و142 أسرة أو ما يعادل 86 ألفا و428 فردا يعيشون في مراكز إجلاء بينما 27 ألفا و861 أسرة أو 108160 فردا يعيشون خارجها.

كما تضررت خطوط الكهرباء في 180 مدينة أو بلدية وتم استعادة التيار الكهرباء حتى الآن إلى 165 مدينة بينما 15 مدينة أخرى، جميعها في منطقة إلوكوس لا تزال تعاني من انقطاع التيار الكهربائي.