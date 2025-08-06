قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الكذب والافتراء والادعاء والتضليل والخداع استهدف تشويه الدور المصري، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر الأربعاء.

وأضاف: «مع كل اللي أنتم شايفينه في المنطقة لسة متعلمناش إنه لن يصح إلا الصحيح، لسة بتكدبوا؟ لسة بتخدعوا؟ لسة بتحلموا بأحلام غير قابلة للتنفيذ أو التحقيق أبدًا؟!».

وواصل: «ساعات من كتر ترديد الكذب الناس بتصدقه، وفي غياب وضعف صوت قوي جدًا للحق والحقيقة ممكن الناس تنخدع».

وأكمل: «لازم تتأكدوا من حاجة واحدة، شوفوا إحنا ديمًا بنقول إننا بالله مبنخافش، طب ليه مبنخافش، اللي بيعمل حاجة غلط بيخاف، لأن جواه حاجة بتقول له ممكن تتحاسب على ده على الأقل في الدنيا وعلى الأقصى في الآخرة».

واستطرد: «لكن إحنا بفضل الله بنخاف منه هو بس، لإنه هو اللي شايفنا، وهو خبير وبصير وقادر، وبالتالي بنعمل له حساب كبير أوي، فإيدينا بفضل الله لا هي ملطخة بدماء أحد ولا بأموال أحد ولا بالتآمر على أحد، وهدفنا كله البناء والتعمير والتنمية والإصلاح».

واختتم: «كل التأمر والخداع لا نخاف منه ليس لأننا أقوياء فقط، لكن عشان عارفين إننا لنا سند كبير، السند الأكبر في الوجود كله، وكل ما هنخاف ونعمل له حساب كل ما ننجح ونكبر، ومحدش بفضل الله هيقدر يعمل أي حاجة.. بالله وبالله وبالله».