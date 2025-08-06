إعلان المؤشرات الأولية لانتخابات الشيوخ بالبحيرة

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عمرو ناصر وعضوية المستشارين حسين البصال وشريف أبو ركبة، النتائج الأولية لانتخابات الشيوخ على النظام الفردي والقائمة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بلغ 4 ملايين و355 ألفا و190 ناخبًا، والذين أدلوا بأصواتهم 618 ألفا و437 صوتًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 602 ألف و768 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 15669 صوتًا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح هي: السيد القفاص حصل على 443206 أصوات، ومحمد وجيه خالد حصل على 409940 صوتًا، وأحمد الفيشاوي حصل على 420705 أصوات، وعمرو الشلمة حصل على 43001 صوت، وسامح صالح حصل على 364929 صوتًا، ومحمود يوسف لطيف حصل على 355472 صوتًا.

ويتنافس على المقاعد الـ6 بدائرة البحيرة 28 مرشحًا ومرشحة من بينهم 6 مرشحين للتحالف الوطني من أجل مصر، و4 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح لكل من الجبهة الوطنية وحماة الوطن.

وشهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من الناخبين الذين توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الإثنين والثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان الانتخابية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن العملية الانتخابية تمت بسلاسة وانتظام في كافة اللجان، مشيدة بالدور الوطني للقضاة ورجال الشرطة وكافة الجهات المعنية في تأمين وتنظيم الانتخابات بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وأوضحت المحافظ أن 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية تم تجهيزها بالكامل على مستوى المحافظة لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من كافة الجهات الأمنية والتنفيذية.

وأشارت المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات ديمقراطية تُعبّر عن إرادة الشعب.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025/2030، رسميًا، الثلاثاء 12 أغسطس الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من الجمعة 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة خارج الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025. وتُجرى جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025. وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتُنشر بالجريدة الرسمية.