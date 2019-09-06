هيئة الانتخابات التونسية تدرس كيفية تنظيم عملية المراقبة في يوم الصمت الانتخابي

قال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية إن الهيئة تعكف حاليا على دراسة عدة خيارات تتعلق بتنظيم عملية المراقبة في يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية، الذي يتزامن مع بداية الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأضاف البرينصي - في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس اليوم الخميس: "من بين الخيارات المطروحة تأجيل موعد بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، إلا أن كل الخيارات قيد الدراسة، وسيتم إصدار بيان توضيحي خلال اليومين المقبلين لشرح كيفية تنظيم عملية المراقبة فيما يتعلق بيوم الصمت الإنتخابي، وعدد المراقبين الذين سيتم الدفع بهم في هذا اليوم".

يشار إلى أن موعد بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية يتزامن مع يوم الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية والمقرر في 14 سبتمبر الجاري، ويأتي قبل يوم واحد من يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤه في 15 سبتمبر الجاري.