محافظ بورسعيد: إزالة 40 حالة تعديات على أملاك الدولة بالأحياء و95 فدان مزارع سمكية مخالفة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة في تنظيم الحملات لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد أن ترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف، والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فورا وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين، يأتي تنفيذًا للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأشار إلى أن أحياء المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الامنية نجحت على مدار يومين في تنفيذ 40 حالة إزالة فورية بالبناء المخالف والعشوائي ومخالفات تنظيم على أراضي وأملاك الدولة بأحياء "الزهور والمناخ، والعرب والشرق"، بالإضافة إلى إزالة عدد من المباني العشوائية بمنطقه القابوطي بمساحه 825 م، كما تم هدم وإزالة مقهى مخالف على مساحة 48 م2، وذلك تنفيذا للقرار رقم 350 لسنة 2019 بمنطقة السيد متولي إلى جانب إزالة 95 فدان مزارع سمكية مخالفة بجنوب المحافظة.

وأكد استمرار الحملات بكل قوة وحسم للقضاء على جميع التعديات على أملاك الدولة وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.