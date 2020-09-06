شكري يبحث مع نظيره الإماراتي هاتفيا الأوضاع في شرق المتوسط

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وحسبما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأحد، تم خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك، في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البدين الشقيقين.