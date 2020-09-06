اليمن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1987 في البلاد.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إلى عدم تسجيل أية وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 572.

ولفتت اللجنة إلى تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 1200.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.