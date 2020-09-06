الجيش الوطني اليمني يحرر عددا من المواقع شرقي مدينة الحزم بالجوف

نجحت قوات الجيش اليمني، مسنودة برجال القبائل، اليوم السبت، في تحرير عدد من المواقع شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف بعد هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيات الحوثية، المدعومة إيرانيا.

ووفقا لموقع "سبتمبر نت" اليمني، فقد شنت قوات الجيش اليمني - مسنودة برجال القبائل - هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات تمكنت خلاله من تحرير مواقع قرن الكدادي، وجبل عرفان، والاقتراب من قرية بئر المرازيق، وقطع خطوط الإمداد لمليشيا لحوثي الإنقلابية في جبهتي النضود، والعلم.

وأشار إلى أن المواجهات، التي رافقتها سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات المليشيا المتمردة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.