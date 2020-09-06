محكمة عسكرية باليمن تقضي بإعدام عناصر خلية حوثية متورطة في جرائم اغتيالات

قضت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب اليمنية، اليوم الأحد، بإعدام خلية تابعة لميليشيا الحوثي متورطة في جرائم اغتيالات استهدفت ضباط في الجيش الوطني والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش.



وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة أصدرت حكمها بالإدانة للمتهم طاهر علي داوود المرهبي وآخرين ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب.



وقضى منطوق الحكم النهائي بالإعدام لخمسة متهمين وتبرئة المتهم السادس.



كما صدر الحكم في القضية الجنائية رقم (34) لسنة 2018 ج.ج قضى بإلزم النيابة العامة العسكرية بالتحقيق مع 180 متهماً المشمولين بقائمة التصدي المقدم من ممثل وزارة الدفاع تضم عبدالملك الحوثي وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية بينها قضاة منتحلين صفات في المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ورئاسة مجلس النواب، وذلك في التهم المنسوبة إليهم التي تتضمن الاشتراك في تشكيل عصابات مسلحة بغرض الانقلاب على نظام الحكم القائم ومؤسسته الدستورية والتخابر مع دولة أجنبية وارتكاب جرائم قتل واغتيالات بعد ثبوت ادانة المحكوم عليهم وارتباطهم المباشر بقيادة المليشيا الحوثية ضمن تنظيم عصابي مسلح.