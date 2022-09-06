فورتوم الفنلندية تتوصل إلى اتفاق لتلقي الدعم المالي من الدولة

أعلنت شركة فورتوم الفنلندية للطاقة، اليوم الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق بشأن تلقيها دعما ماليا من الحكومة الفنلندية.



وأعلنت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تلقي الموارد المالية الكافية حال استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى ضمانات في سوق المواد الخام في الشمال الأوروبي.



يشار إلى أن شركة "يونيبر إس إي" الألمانية للطاقة، التي تكافح في وجه ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تابعة لشركة فورتوم.



وتقول فورتوم إن لديها حاليا ما يكفي من الأموال لتغطية احتياجات الضمانات الخاصة بها. وتجري حاليا إعداد التمويل، ولكن كملاذ أخير فقط، فيما أكدت الشركة أنه لا يمكن استخدام الاتفاقية لتغطية الاحتياجات الأمنية لشركة يونيبر.



وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورتوم، ماركوس راورامو إن أزمة الطاقة المستمرة في أوروبا "ناجمة عن قرار روسيا باستخدام الطاقة كسلاح، وهي الآن تؤثر أيضا بشدة على فورتوم وغيرها من الشركات المنتجة للطاقة في دول الشمال الأوروبي".



وأضاف راورامو: "لا تزال حالة الغموض في السوق مرتفعة حيث شهدنا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا تاريخيا في أسعار الطاقة. ولكن الأسعار الفورية والآجلة انخفضت الأسبوع الماضي، وبالتالي تراجعت متطلبات الضمانات على أعلى المستويات. إن الترتيب الذي قدمته دولة فنلندا يعزز دعم السيولة لدينا وسط كل تلك الاضطرابات".