واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لكييف بأكثر من مليار دولار

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار وذلك خلال زيارة لكييف.

وتتضمن الحزمة، مساعدة أمنية جديدة عسكرية ومدنية بأكثر من 665 مليون دولار ودعما بملايين الدولارات للدفاعات الجوية الأوكرانية ومجالات أخرى، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وقبل عدة ساعات من وصول بلينكن، شنت روسيا غارات جوية على كييف ومنطقة أوديسا الجنوبية.

وقال مسئولون أوكرانيون، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في العاصمة، لكن مدنيا قُتل وتضررت البنية التحتية لأحد الموانئ في جنوب البلاد.

وتأتي زيارة بلينكن في أعقاب إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع.

وكان ريزنيكوف، بحكم منصبه يمارس ضغوطا على واشنطن وحلفائها للحصول على أسلحة لمواجهة القوات الروسية.

ومن المتوقع أن يصدق البرلمان على اختيار النائب السابق رستم عمروف كخليفة له.