الرئيس الكوري الجنوبي يتوجه إلى فرنسا في زيارة دولة

غادر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الأحد العاصمة سول في زيارة إلى فرنسا تستغرق أربعة أيام ستشمل عقد اجتماع قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد ومجالات أخرى.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب زيارة ماكرون إلى كوريا الجنوبية في أبريل كما تأتي في الوقت الذي يحيي فيه البلدان هذا العام الذكرى الـ 140 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسيتوجه لي أولا إلى نيس لحضور "قمة لوميير" حول مستقبل السينما في سانت بول دي فانس المجاورة قبل القيام بزيارة دولة لمدة يومين إلى باريس اعتبارا من يوم الثلاثاء.

كما سيحضر لي طاولة مستديرة للأعمال تضم 20 شركة من كلا البلدين في باريس.

ومن المتوقع أن تجسد الرحلة "الشراكة الاستراتيجية العالمية" التي تم إبرامها بين البلدين خلال زيارة ماكرون في أبريل/نيسان إلى كوريا الجنوبية، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات الرئيسية، مثل الأمن والاقتصاد والتبادلات بين الشعوب، وفقا لما قاله مستشار الأمن القومي وي سونج لاك في وقت سابق.

وقد تتضمن القمة المرتقبة بين لي وماكرون أيضا مناقشات حول التعاون في محطات الطاقة النووية ونشر القوات في مضيق هرمز، وفقا لما أشار إليه مسؤول في الرئاسة.