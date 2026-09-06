مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء حريق في متجر معجنات بوسط اليابان

عثر على شخصين متوفين ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى بعد اندلاع حريق ليل السبت في مبنى بمحافظة جيفو بوسط اليابان، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، تلقت الشرطة مكالمة طوارئ في حدود الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) تفيد بوقوع حادث طعن وأن شخصا ما صب البنزين على مبنى مكون من دورين في مدينة موتوسو يضم متجرا للمعجنات وسكنا. وتم إخماد الحريق بعد نحو ثلاث ساعات.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، نقلاً عن الشرطة، بأن ما مجمله 11 شخصا، بمن فيهم امرأة تبلغ من العمر 66 عاما تدير المتجر و10 معارف، كانوا متجمعين في المبنى عندما اندلع الحريق.

وتشتبه الشرطة في أن أحد الأشخاص الحاضرين قد يكون متورطا في الحادث وتجري المزيد من التحقيقات. وكانت المرأة من بين الذين نقلوا إلى المستشفى.