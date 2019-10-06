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تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية لقمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس والتي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو.

ويدخل إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني وبرصيده 16 نقطة.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دييجو جودين - ستيفان دي فريج - ميلان شكرينيار - دانيلو دامبروزيو

خط الوسط: نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - ستيفانو سينسي - كوادو أسامواه

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لوتارو مارتينيز

فيما جاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، خوان كوادرادو

خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة، فيديريكو بيرنارديسكي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا