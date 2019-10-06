بوروسيا مونشنجلادباخ يتصدر الدوري الألماني

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اقتنص فريق بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه اوجسبورج 5 /1 اليوم الأحد في المرحلة السابعة من البوندسليجا.

وانفرد جلادباخ بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ ولايبزج وباير ليفركوزن وفرايبورج وشالكه.

وتوقف رصيد اوجسبورج عند خمس نقاط ليبقى في المركز الرابع عشر.

وتقدم دينيس زكريا بهدف لجلادباخ في الدقيقة الثانية ثم أضاف باتريك هيرمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثامنة و13.

وأحرز الفرنسي الحسن بليا الهدف الرابع لجلادباخ في الدقيقة 39 قبل ان يختتم السويسري بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة 83.

وتكفل فلوريان نايديرليشنير بتسجيل الهدف الوحيد لاوجسبورج في الدقيقة 81.