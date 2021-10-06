ارتفاع إنتاج الذهب في زيمبابوي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2021

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع إنتاج الذهب في زيمبابوي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بنسبة 29% سنويا إلى حوالي 18.889 طن مقابل حوالي 14.650 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت مؤسسة "فيديلتي برينترز أند ريفاينرز"، المعنية بإدارة ثروة الذهب في زيمبابوي والتابعة للبنك المركزي، أن الإنتاج خلال سبتمبر الماضي ارتفع إلى حوالي 3.172 طن مقابل 1.362 طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيمبابوي عدلت توقعاتها إنتاج الذهب خلال العام الحالي إلى 26.7 طن في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 35 طنا.

يذكر أن زيمبابوي تعتزم على صادراتها من المعادن وبخاصة الذهب والبلاتين والكروم للحصول على الجزء الأكبر من إيراداتها من العملات الأجنبية.