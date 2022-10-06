المنتخب يتفوق على 6 منتخبات مشاركة في المونديال بتصنيف الفيفا

أحرز المنتخب الوطني تقدمًا برصيد مركز واحد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر عن شهر سبتمبر الماضي، لينجح في التفوق على 6 منتخبات مشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم (قطر 2022).

ووصل المنتخب الوطني إلى المركز 39 عالميًا بعد أن احتل المركز 40 في التصنيف الأخير، وذلك بعد تمكنه من الحصول على 3.81 نقطة إضافية، ليكون الرصيد التراكمي 1486.44 نقطة.

وتفوق الفراعنة في التصنيف الصادر اليوم الخميس على 6 منتخبات مشاركة في كأس العالم المقبل، وهم كندا والكاميرون والإكوادور وقطر والسعودية وغانا.

كما تفوق المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا على منتخبات أسكتلندا (40) والنرويج (42) الذي يضم النجم إيرلينج هالاند، والتركي (45)، والقطري (50)، مستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم في شهر نوفمبر المقبل.

وإفريقيًا، يحتل المنتخب الوطني المركز السادس، خلف منتخبات السنغال (18 عالميًا)، والمغرب (22) وتونس (30) ونيجيريا (32) والجزائر (37)، فيما تفوق الفراعنة على منتخب الكاميرن السابع إفريقيًا ورقم 43 عالميًا والمشارك في كأس العالم وكذلك المنتخب الغاني، رقم 11 إفريقيًا و61 عالميًا.

أما عربيًا، فاحتل المنتخب المصري المركز الرابع خلف منتخبات المغرب وتونس والجزائر، لكنه تفوق على المنتخب السعودي رقم 51 عالميًا، والعراقي 68 عالميًا، والإمارات 70 عالميًا.

وكان المنتخب الوطني خاض مباراتين وديتين في مدينة الإسكندرية أمام منتخبي النيجر وليبيريا خلال شهر سبتمبر الماضي، وتمكن خلالهما من الفوز بنفس النتيجة 3-0، وذلك في المعسكر الأول للمدير الفني الجديد، البرتغالي روي فيتوريا.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره البلجيكي وديًا يوم 18 نوفمبر المقبل في دولة الكويت، على أن يخوض قبل ذلك الموعد مباراة ودية أخرى، لم يتم تحديد طرفها حتى الآن.