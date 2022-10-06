ماكرون يتعهد بالحديث بصرامة عن مسألة أسعار الغاز مع مجموعة السبع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على الدول الأوروبية أن تنضم إلى الاقتصادات الآسيوية لمطالبة الولايات المتحدة والنرويج بإبداء قدر أكبر من الصداقة من خلال بيع الغاز بأسعار منخفضة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء.



وقال ماكرون اليوم الخميس في كلمة له أمام مؤتمر عقد بباريس لرجال الأعمال، إن الدول التي تفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، متحدة بصفتها "مقاتلة من أجل الحرية"، ولكنها منقسمة إلى منتجة أو مستهلكة للوقود الأحفوري.



وأضاف الرئيس الفرنسي: "سنقول لأصدقائنا الأمريكيين والنرويجيين، بروح الصداقة العظيمة: أنتم رائعون، (لأنكم) تزودوننا بالطاقة والغاز، لكن هناك شيئ واحد لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وهو أن ندفع أربعة أضعاف السعر الذي تقومون بالبيع به للصناعة لديكم... ذلك ليس المعنى الدقيق للصداقة."



وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعتزم إثارة المسألة مع مجموعة السبع على وجه التحديد.