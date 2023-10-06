الرئاسي اليمني يقدم مبادرة لفتح طرق رئيسية تربط بين 3 محافظات

أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم الخميس، عن مبادرة لفتح طرق رئيسية تربط بين ثلاث محافظات، إذا وافق عليها الحوثيون.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن " عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة، بحث مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن العميد أنطوني هايوارد والفريق المرافق له، الجهود الأممية لإحلال السلام وفرص ثبيت دائم لوقف إطلاق النار تمهيداً للانتقال لعملية سياسية لتحقيق سلام شامل وعادل في اليمن".

وخلال اللقاء أكد العرادة أن"الشعب اليمني يؤمن بالسلام، ويتطلع برغبة جامحة إلى سلام دائم وحقيقي قائم على المرجعيات الثلاث التي حظيت بإجماع وطني وإقليمي ودولي".

وشدد العرادة على أن"عملية السلام يجب أن تبدأ بمرحلة بناء الثقة التي تقوم على وقف شامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل، ورفع الحصار عن محافظة تعز، وفتح كافة الطرق الرئيسية بين المدن والمحافظات لتسهيل تنقلات المواطنين، والانفتاح الاقتصادي وفتح الموانئ والمطارات".

وأعلن العرادة "استعداده فتح طريق يربط بين محافظتي مأرب وصنعاء، إضافة إلى الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء خلال 48 ساعة إذا وافقت جماعة الحوثي على فتح مماثل من اتجاهها بإشراف أممي".

وأشار إلى أن" هذا الاستعداد يأتي رغم أن الأولوية القصوى هو فتح الطرقات الرئيسية لمحافظة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات".

وشدد على أن" القيادة السياسية والحكومة تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الحقيقي الذي يلبي تطلعات الشعب".

واتهم المسؤول اليمني جماعة الحوثي بإحباط كافة الفرص والجهود الأممية للبحث عن طريق للسلام رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة من أجل إنجاح تلك الجهود.

يأتي ذلك مع استمرار الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.