إعلام عبري: مقتل إسرائيلية وارتفاع عدد مصابي عملية إطلاق النار بمدينة بئر السبع إلى 10

أفادت القناة 12 العبرية، بمقتل إسرائيلية، وارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار بمدينة بئر السبع إلى 10.

ونقلت فضائية «الجزيرة» عن القناة العبرية قولها، إنه «تم نقل 10 مصابين إسرائيليين إلى المستشفيات، بعد الهجوم في بئر السبع».

ولفتت إلى أن الإصابات وقعت في ثلاث نقاط بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوب إسرائيل.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات تمشيط؛ بحثًا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

وقبل قليل، قالت صحيفة «معاريف»، إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 7 أشخاص، بينهما امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، في حالة حرجة.

وأشارت إلى إصابة امرأة أخرى (20 عامًا) بطلقات نارية في الأطراف، منوهة أن حالتها تتراوح ما بين متوسطة إلى خطيرة.

ولفتت إلى «إصابة رجلين وامرأتين في العشرينيات من عمرهما وحالتهما متوسطة، فيما أصيب آخر وحالته بسيطة».