الصليب الأحمر الدولي: هناك قدر من الألم لا يحتمل بسبب الصراع في الشرق الأوسط

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن هناك قدرا من الألم لا يحتمل بعد مرور نحو عام على الحرب التي اندلعت بعد هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما تبعها من قصف إسرائيلي على غزة.

وقالت اللجنة في جنيف: "الأشخاص في المنطقة مستمرون في الشعور بقدر لا يطاق من الألم والمعاناة وخسارة تعدت الحدود.. المعاناة الإنسانية فاقت الحدود".

وأضافت: "هذا عام اتسم بالآسي والتساؤلات لم يتم الإجابة عليها. الأسر تمزقت، في الوقت الذين مازال هناك الكثير من الأحباء محتجزين ضد إرادتهم.. قٌتل عشرات الآلاف ونزح الملايين في أنحاء المنطقة".

ودعت اللجنة الدولية، مجددا جميع الأطراف المعنية للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أنه يجب احترام كرامة البشر.