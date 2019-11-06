روسيا: النفط حق للشعب السوري ولن نتعاون مع واشنطن في هذا الشأن

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أن بلاده لن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن مسألة النفط السوري، فهو ثروة قومية للشعب السوري، ومن حقه التصرف فيها.

وقال فيرشينين - في تصريح للصحفيين - "لن نتفاعل مع الأمريكيين في هذه القضية (قضية النفط السوري)".

وأضاف "نتحدث هنا عن النفط السوري، أي الملكية الوطنية للشعب السوري بأسره. نحن مقتنعون بأن الشعب السوري هو الذي يجب عليه إدارة موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط".

وفي سياق متصل، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسيع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط في شرق سوريا.

وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية بأن حوالي 900 من عسكريي الولايات المتحدة قد يظلون موجودين في سوريا.

وأعلن ترامب يوم 7 أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من شمال شرق سوريا.

وفي 13 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستسحب نحو ألف آخرين من سوريا.