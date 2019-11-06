ملامح احتفال قنوات النيل المتخصصة بالمولد النبوي

قال أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن القطاع استعد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

تعرض قناة «نايل لايف» برنامج المصريون وحلقة الشيخ مصطفي إسماعيل، وكذلك سيتم إذاعة حفل المولد النبوي الشريف للفنان محمد ثروت علي الهواء من مسرح الجمهورية في الثامنة مساء، وكذلك برنامج نهارك سعيد الذي يعرض حلقة خاصة في التاسعة صباحا عن المولد النبوي.

وتحتفل قناة «نايل سينما» بالمولد النبوي عبر عرض فيلم "الرسالة" في الساعة 11 مساء الجمعة المقبل، كما تعرض فيلم "هجرة الرسول" في السابعة والنصف مساء السبت.

وتعرض قناة العائلة برنامج آل البيت عن قصص الأنبياء واوبريت بعنوان امام الأنبياء.. كذلك تعرض القناة فيلم عظماء الإسلام.

اما قناة ماسبيرو زمان فتعرض العديد من الأعمال منها ليلة المولد بالإضافة لسهرة مولد النور وتضم كبار العلماء ومنهم الشيخ الشعراوي والدكتور أحمد عمر هاشم والشاعر محمد التهامي .. واستعراضات من فيلم عرايس المولد لتحية كاريوكا وعبد العزيز محمود .. كما تعرض أيضا مسرحية السيرة النبوية بطولة محمد السبع وحسين عبد القادر إخراج عبد الغفار عوده .. بالإضافة إلي عرض حفلات الليالي المحمدية.

احتارت قناة النيل الثقافية حلقة بوردة البوصيري من برنامج كنوز تراثية للعرض علي شاشتها ضمن احتفالها بولد الرسول الكريم.. كذلك تعرض مسرحية بلال مؤذن الرسول، إلى جانب عرض باقة من الأفلام التسجيلية ذات الطابع الديني ومنها فيلم عن مسجد السلطان حسن، وأخر عن مسجد السلطان قلاوون.

بينما تعرض القناة الثقافة علي مدار يوم السبت باقة من أخرى الافلام الدينية التسجيلية، وحلقة خاصة من برنامج دكاكين الوراقين تقدم شرح عن المولد النبوي الشريف.. وسهرة مع اوبريت امام الأنبياء ، ويقدم برنامج الموسيقي العربية حلقة عن الليلة المحمدية .. فيما ما سيتم نقل حفل الإنشاد الديني من أكاديمية الفنون.