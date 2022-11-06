اليمن: إنقاذ 6 أجانب تقطعت بهم السبل بالبحر الأحمر

أعلنت قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن ، مساء السبت، إنقاذ ستة فرنسيين وايطاليين، تقطعت بهم السبل بسواحل البحر الأحمر، غربي البلاد.

وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "إدارة ميناء المخا تلقت نداء استغاثة من يخت يحمل العلم الفرنسي على متنه ثلاثة رحّالة فرنسيين كانوا في طريقهم بالخط الدولي".

وأوضح البيان أن " الوقود نفد منهم إلى جانب نفاد الغذاء المخزون معهم، فضلا عن تعطل المحرك جراء أمواج قوية جرفته خارج المياه الدولية".

وأفاد أنه"بعد تلقي نداء الاستغاثة سارعت الجهات المختصة في الميناء بالتنسيق مع خفر السواحل، في إنقاذ طاقم اليخت واستضافتهم في ميناء المخا وتقديم كافة الدعم اللوجستي وإصلاح الأضرار في اليخت".

وأشار البيان إلى أن" إدارة ميناء المخا، تلقت أيضا في حادثة أخرى نداء استغاثة مماثل من يخت يحمل العلم الإيطالي على متنه ثلاثة إيطاليين، وقامت إدارة الميناء مع قوات خفر السواحل بنفس الإجراءات واستضافتهم في الميناء".