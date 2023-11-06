جماعة الحوثي باليمن تعلن إطلاق دفعة مسيرات على أهداف حساسة في إسرائيل

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الاثنين، إطلاق دفعة طائرات مسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "أطلقت القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وأضاف سريع أنه "كان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة لعدة ساعات".

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) مستمرة في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني وكافة شعوب الأمة، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة".

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي الموالية لإيران خلال الأيام الماضية، إطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات على أهداف بإسرائيل.