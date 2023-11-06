الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 476 شاحنة مساعدات من الجانب المصري منذ 21 أكتوبر

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها استلمت أمس الأحد، 25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات عبر معبر رفح.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن «الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية».

وذكرت أن «عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 وصل حتى اللحظة إلى 476 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 30 شاحنة في اليوم الواحد»، نافية سماح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود إلى الآن.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إن «معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر 2023».

وكتبت في منشور عير صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر 2023، وذلك بالتوجه إلى المعبر الآن فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد اسمه في الكشوفـ، حسب ما وردنا من الجانب المصري».