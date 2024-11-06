مدرب هايدنهايم قبل مواجهة هارتس: أحب إسكتلندا وأجواءها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد فرانك شميت مدرب هايدنهايم بالكرة الإسكتلندية قبل أن يحل فريقه ضيفا على هارتس الإسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس.

وقال شميت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل رحلة السفر "أحب إسكتلندا وجماهيرها وكرة القدم الإسكتلندية وأجواءها".

وفاز هايدنهايم بأول مباراتين في البطولة الأوروبية ويسعى لتحقيق فوز ثالث على التوالي في دوري المؤتمر الأوروبي، ليتجاوز خيبة الخروج من كأس ألمانيا أمام هيرتا برلين، وبعدها الخسارة في الدوري أمام هولشتاين كيل الصاعد حديثا.

وأكد شميت أن قوام فريقه بالكامل جاهز لمواجهة هارتس، وأنه يفكر في إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي لمواجهة ضغط المباريات.