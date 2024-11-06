 مدرب هايدنهايم قبل مواجهة هارتس: أحب إسكتلندا وأجواءها - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مدرب هايدنهايم قبل مواجهة هارتس: أحب إسكتلندا وأجواءها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 10:44 م

أشاد فرانك شميت مدرب هايدنهايم بالكرة الإسكتلندية قبل أن يحل فريقه ضيفا على هارتس الإسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس.

وقال شميت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل رحلة السفر "أحب إسكتلندا وجماهيرها وكرة القدم الإسكتلندية وأجواءها".

وفاز هايدنهايم بأول مباراتين في البطولة الأوروبية ويسعى لتحقيق فوز ثالث على التوالي في دوري المؤتمر الأوروبي، ليتجاوز خيبة الخروج من كأس ألمانيا أمام هيرتا برلين، وبعدها الخسارة في الدوري أمام هولشتاين كيل الصاعد حديثا.

وأكد شميت أن قوام فريقه بالكامل جاهز لمواجهة هارتس، وأنه يفكر في إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي لمواجهة ضغط المباريات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك