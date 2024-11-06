مقتل 5 أشخاص إثر اصطدام طائرة صغيرة بمركبة بعد إقلاعها في ضواحي فينيكس

قالت الشرطة الأمريكية إن طائرة صغيرة اصطدمت بمركبة يوم الثلاثاء بعد إقلاعها من مطار في ضواحي فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأضافت الشرطة في بيان أن الطائرة سقطت أثناء إقلاعها من مطار فالكون فيلد في ميسا.

واصطدمت طائرة هوندا اتش ايه-420 الخفيفة بمركبة خارج مبنى المطار الساعة الرابعة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي، حسبما قالت إدارة الطيران الاتحادية.

وأوضحت الشرطة إنه تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص في موقع الحادث. وقالت السلطات إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة، لكنها لم تحدد ما إذا كانوا جميعا قد لقوا حتفهم أو ما إذا كان أي شخص في السيارة بين الضحايا.