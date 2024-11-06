لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام أرسنال بدوري الأبطال

أعلن سيميوني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتواجد إنتر ميلان في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أرسنال في المركز التاسع بنفس عدد النقاط 7 أيضا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - بيسيك

خط الوسط: دينزل دومفريس - فراتيسي - هاكان تشالهان أوغلو - زيلينيسكي - دارميان

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - مهدي طارمي.