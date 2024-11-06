 لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام أرسنال بدوري الأبطال - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 9:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام أرسنال بدوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 9:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 9:23 م

أعلن سيميوني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتواجد إنتر ميلان في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أرسنال في المركز التاسع بنفس عدد النقاط 7 أيضا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - بيسيك

خط الوسط: دينزل دومفريس - فراتيسي - هاكان تشالهان أوغلو - زيلينيسكي - دارميان

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - مهدي طارمي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك