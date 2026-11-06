شارك الحكواتي هيثم شكري في مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال، بتقديم فعاليتين منفصلتين، جمعتا بين الأنشطة الفنية والحكي، ضمن برنامج اليوم الثاني المخصص للجمهور، الذي شهد حضورًا كثيفًا للأطفال وأسرهم بالمعهد الفرنسي بالمنيرة.

وقدم شكري في الفعالية الأولى أنشطة باستخدام «أعواد بلاستيكية» "الشاليموه"، شارك خلالها الأطفال في تكوين أشكال هندسية وفنية، من خلال تجميع القطع وتركيبها، في تجربة أتاحت لهم استخدام خيالهم وتحويل أفكارهم إلى تكوينات يصنعونها بأيديهم.

وبالتوازي، شارك الأطفال الأصغر سنًا في تجميع المكعبات وتركيبها لصنع أشكال فنية متنوعة، بما أتاح لهم خوض تجربة في التشكيل والبناء تناسب أعمارهم، وتمنحهم مساحة للتجريب وإعادة ترتيب القطع للوصول إلى أشكال مختلفة.

وجمعت الأنشطة بين اللعب والعمل باليد، وأتاحت للأطفال المشاركة في صنع تكويناتهم، وسط متابعة أسرهم، لتضيف إلى برنامج المهرجان مساحة للتفاعل والتعبير الفني باستخدام أدوات بسيطة.

وفي فعالية أخرى، قدم شكري جلسة حكي قرأ خلالها قصة «يوستفندس مهدي»، من تأليف سلمى البنا ورسوم دعاء كرم، ليصطحب الصغار إلى عالم الحكاية وشخصياتها، ويمنحهم فرصة لمتابعة القصة من خلال القراءة والأداء.

وتنوعت مشاركته بذلك بين نشاط يعتمد على التشكيل والتركيب، ولقاء يقوم على الاستماع والتخيل، ضمن برنامج يجمع بين الكتب والحكي والفنون والألعاب والورش التفاعلية للأطفال وأسرهم.

وتأتي الفعاليتان ضمن الدورة الثانية من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال، التي تحمل عنوان «الحواديت رحلات»، وتتواصل بالمعهد الفرنسي بالمنيرة حتى 8 نوفمبر.

تأسس مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال بمشاركة «صادكو»، ومكتبة «تنمية»، و«حادي بادي»، و«مرح لكتب الأطفال»، و«سترايبس آند كروز»، ويُقام بدعم من «أطفال الشروق»، برئاسة مدير النشر أميرة أبو المجد، والسفارة الفرنسية في مصر، والمعهد الفرنسي بمصر، و«LINK KGB Scholars»، و«أفلام سين»، و«عالية».