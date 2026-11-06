جمال حمزة: أرفض انضمام إمام عاشور لمنتخب مصر

أبدى جمال حمزة، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، رفضه انضمام إمام عاشور، لاعب الأهلي، إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الحالية، في ظل علامات الاستفهام حول حالته الفنية والبدنية.

وتحدث جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة «MBC مصر 2»، عن مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله عن تدريب الفراعنة.

وقال نجم الزمالك السابق إنه لا يعلم ما إذا كانت هناك تسريبات بشأن إقالة الجهاز الفني أم لا، مشيرًا إلى عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن.

وأضاف أنه يعتقد أن مباراتي منتخب مصر المقبلتين أمام مالاوي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، قد تكونان الأخيرتين للجهاز الفني الحالي.

وتطرق جمال حمزة إلى الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية للمنتخب حال رحيل حسام حسن، مؤكدًا أنه لا يرى اسمًا واضحًا في الوقت الحالي، خاصة أن التوقيت صعب، لكنه أشار إلى أن حسام البدري يمتلك خبرة سابقة بأجواء المنتخب، بعدما تولى المسؤولية من قبل.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام إمام عاشور إلى صفوف المنتخب الوطني، أكد جمال حمزة رفضه وجود اللاعب في القائمة خلال الفترة الحالية، بسبب حالته الفنية والبدنية.