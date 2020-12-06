الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في كمين شرقي البلاد

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عشرات الحوثيين في كمين مسلح بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت": "إن العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وقعوا في كمين محكم، نفذه الجيش اليوم في أطراف جبل مراد، جنوبي مأرب".

وأضاف الموقع: "أن الكمين أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين، واستعادة عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

إلى ذلك، ذكر الموقع، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها،" وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها".

ولم يدل الحوثيون بأي تصريح حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد هذه الجبهة معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين منذ سنوات، أدت إلى استنزاف آلاف المقاتلين من كلا الجانبين.