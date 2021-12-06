ألمانيا تسجل مجددا ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا مجددا ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 9ر441 إصابة، مقابل 2ر439 إصابة أمس الأحد.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27836 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 29364 إصابة.

وسجل المعهد 81 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 73 وفاة يوم الاثنين الماضي.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و185 ألفا و961 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون ثان/يناير عام 2020.

وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 52ر5 حالة الجمعة الماضية. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 5ر15 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 103 آلاف و121 حالة. وبلغ عدد المتعافين 5 ملايين و120 ألفا و100 شخص.