مصرع وإصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الغربي بالقرب مدخل مدينة دمو بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها، وانقلابها عدة مرات وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 10 أخرين.

نقلت الجثتين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.