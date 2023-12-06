علق مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، على استشهاد عائلة زميله المراسل مؤمن الشرافي، جراء قصف إسرائيلي.

الدحدوح الذي كان قد فقد زوجته واثنين من أطفاله وحفيدته جراء قصف إسرائيلي سابق، قال خلال تغطية قناة الجزيرة، إنه لا يدري ما يقوله في مثل هذه المواقف، واصفا المشاعر بأنها صعبة ومختطلة جدا.

وأضاف: "مثل هذا الموقف يضطرنا للعودة للوراء بالمشاعر والوجدان والظروف والأحداث والذكريات التي نحاول عبثا الهروب منها وأن نداري أنفسنا ونحاول أن نشغل أنفسنا عوضا عن الخوض في هذه الذكريات الأليمة".

وتابع: "لا نبالغ إن قلنا إننا نتحاشى النظر إلى صور أحبائنا الذين فقدناهم.. نتلاشى أي فيديو يصادفنا ولا نجرؤ على النظر إليه حتى لا نستغرق كثيرا في هذه الذكريات حتى لا نستسلم للمشاعر والأحزان وألم الفقد".

واستشهد والد مراسل الجزيرة بغزة مؤمن الشرافي ووالدته وعدد من أشقائه في قصف على مخيم جباليا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.