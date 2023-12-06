ألمانيا تؤيد حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للاتحاد الأوروبي

أعربت الحكومة الألمانية، عن تأييدها لفرض قيود على دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى الاتحاد الأوروبي، على غرار القيود التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرا.

ورحب متحدث باسم الخارجية الألمانية، بالعقوبات الأمريكية على المستوطنين المتطرفين، قائلا إن ألمانيا ستلعب دورا فعالا في الدفع صوب اتخاذ إجراءات مماثلة في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث: "نرى أن من المهم دفع هذا النقاش قدما على المستوى الأوروبي أيضا"، مشيرا إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ولفتت الولايات المتحدة، إلى زيادة في الهجمات العنيفة التي يشنها مستوطنون على الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، عندما أعلنت أمس الثلاثاء حظرا على سفر "أفراد يعتقد أنهم متورطون في زعزعة السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

كما أدانت وزارة الخارجية الألمانية العنف ضد التجمعات الفلسطينية من جانب متطرفين يهود، وقالت: "ندعو إسرائيل مجددا إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين".